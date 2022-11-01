Власти Киева сообщили о восстановлении подачи воды и электроэнергии Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал жителей украинской столицы о том, что подача воды и электроснабжения полностью восстановлены к утру 1 ноября 2022 года. Однако он предупредил, что в дальнейшем возможны еще отключения в связи с высоким дефицитом энергосистем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Водоснабжение в домах киевлян полностью восстановили... Энергоснабжение в Киеве также возобновили. Но отключения вводятся, поскольку дефицит в энергосистеме ... значителен", - написал он.

Кличко также поблагодарил специалистов «Киевводоканала» и ДТЭК за то, что в течение ночи смогли восстановить системы снабжения. В Киеве 80% потребителей оказались без водоснабжения и 350 тыс. квартир остались без электричества. К вечеру 31 октября была восстановлена подача воды в левобережной части города. Без воды оставались 40% потребителей, без света - 270 тыс. квартир.

Напомним, не так давно Украина в ходе боевых действий лишилась 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики. По словам министра энергетики страны Герман Галущенко, в свое время, в 2019 году, установка источников "зеленой энергетики" был техническим прорывом в Украине.