Минцифры выступило против «драконовских мер» для покинувших Россию IT-специалистов Фото: REUTERS

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступает против «драконовских» мер в отношении специалистов IT-отрасли, покинувших Россию заявил глава министерства Максут Шадаев.

«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», – сказал он на форуме CNews Forum 2022.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что в конце февраля - начале марта этого года Россию покинуло большое количество IT-специалистов. По ее мнению, для улучшения сложившейся ситуации необходимо не только меры материальной поддержки, но и проведение пиар - мероприятий..Текущих мер поддержки IT-отрасли достаточно, однако их просто нужно реализовывать, счимтает Касперская.

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