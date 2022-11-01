Захарова призвала Лондон ответить, отправляла ли Трасс сообщение Блинкену после взрывов на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправляла сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрывов на газопроводах» Северного потока». Мария Захарова призвала Лондон ответить, было ли это на самом деле.

Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: отправляла ли Лиз Трасс сообщение Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)?» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как отметила представитель российского МИД, ответа на этот вопрос ждут миллионы людней по всему миру. По ее словам, они имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в этом теракте.

Напомним, ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Трасс отправила сообщение госсекретарю США с фразой «Все сделано» через минуту после взрывов на «Северных потоках».