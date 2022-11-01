Число госпитализаций больных коронавирусом в России за сутки существенно увеличилось Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 5252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это минимум с 19 июля 2022 года. Такие данные во вторник, 1 ноября, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки было подтверждено 72 летальных исхода, выписано в связи с выздоровлением 9308 человек, что на 31,6% больше по сравнению с минувшим понедельником. Количество госпитализаций также увеличилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1485 человек, что на 202,4% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на 1 ноября общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 434 758. Жертвами COVID-19 стало 390 247 человек, а выздоровело 20 812 505 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России появились новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это варианты, вышедшие из линии "омикрона", подлини ВА.5, самой распространенной в мире, и получившие от ученых залихватские прозвища "тифон" и "цербер".