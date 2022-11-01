В Катаре предупредили, что могут перенаправить газ из Европы в другие страны из-за потолка цен Фото: REUTERS

Министр энергетики Катара, директор крупнейшей в мире компании по производству сжиженного природного газа (СПГ) Qatar Energy Саад Аль Кааби в интервью Bloomberg TV назвал Европейские предложения установить ограничения на цену природного газа "лицемерными". По его словам, вмешательство в рынки противоречит правилам конкуренции, которые Европа ранее применяла к производителям. Он напомнил, что Катар оставляет за собой право перенаправить поставки более выгодным покупателям.

“Ограничение цен на природный газ также снижает стимулы к инвестированию в добычу газа и может лишить некоторых покупателей поставок. По его словам, конкурирующие импортеры могут привлечь грузы, которые сейчас отправляются в Европу, предложив всего на один цент больше”, - пишет агентство со слов министра.

Европейская комиссия намерена предложить ограничение цен на газ с использованием динамического ценового механизма, который может быть введен в действие уже этой зимой, чтобы обуздать неустойчивые цены на топливо.

Катар обязался воздерживаться от перенаправления грузов из Европы, хотя по контракту ему разрешено перенаправлять поставки. Страна придерживается обещаний, но “ничто не является постоянным, и мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим”, — сказал Кааби. “Но это было обещание, которое мы дали на определенный срок. Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем”.

“Свободный рынок — всегда лучшее решение”, — сказал он.

В Катаре предупредили, что могут перенаправить газ из Европы в другие страны из-за потолка цен Фото: REUTERS

По его словам, трудности в Европе сохранятся как минимум до 2025 года, если зимы будут суровыми, а потоки по российским трубопроводам не вернутся к нормальному уровню. Он также отметил, что Qatar Energy все еще ведет переговоры с немецкими компаниями RWE AG и Uniper SE о поставках СПГ, а также контактирует с некоторыми азиатскими покупателями.

Компания планирует увеличить производственную мощность более чем на 60% до 126 млн тонн в год к концу десятилетия за счет разработки Северного месторождения Восток, запуск которого запланирован на 2026 год, и Северного месторождения Юг, который будет готов к экспорту в 2027 году.

Напомним, ранее министр энергетики Катара предупреждал, что в следующем году Европу ждет усугубление энергетического кризиса из-за истощения существующих запасов газа.