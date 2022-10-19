Министр энергетики Катара считает, что энергетический кризис в Европе может усугубится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби предупредил, что в следующем году Европу ждет усугубление энергетического кризиса из-за истощения существующих запасов газа.

"Этой зимой благодаря заполненным хранилищам все будет в порядке. На самом деле проблемой может стать восполнение запасов на следующий год. Так что следующий и последующий за ним года, возможно, до 2025 года, будут проблемными", - цитирует аль-Кааби газета Financial Times.

Министр отметил, что ситуация будет "намного хуже" в случае суровой зимы, а также если поставки российского газа не возобновятся.

Как ранее писало китайское издание Global Times, обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии.

Переход на «зеленую энергетику» стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. Об этом написала ранее газета The Wall Street Journal, отмечая, что такая политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.

До этого президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. По его словам, отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами.