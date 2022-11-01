Шойгу заявил об устранении недостатков в работе военкоматов Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Все недостатки в работе военных комиссариатов, выявленные в ходе частичной мобилизации, уже устранены, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«На начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов. Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», – сказал он в ходе селекторного совещания.

План по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек выполнен, отметил глава Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, накануне военное ведомство заявило, что все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены. Как отметили в Минобороны РФ, в дальнейшем войска будут комплектоваться только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.