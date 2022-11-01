В Анкаре заявили о невыполнении Швецией обязательств перед Турцией по вступлению в НАТО Фото: REUTERS

Спикер правительственной Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик считает, что Швеция не достаточно выполняет свои обязательства перед Турцией, чтобы получить согласие на вступление в НАТО. Политика процитировал телеканал SVT.

"Заявления, которые делает Швеция, хороши, но, пока они не реализованы, они недостаточны", - сказал Челик.

Турция считает, что Швеция делает недостаточно для выполнения требований Анкары, чтобы получить согласие на вступление королевства в НАТО. Об этом заявил спикер правительственной Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, которого во вторник цитирует телеканал SVT.

Заявление было сделано незадолго до визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Анкару. Он попытался “распутать этот узел” и получить согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на вступление королевства в альянс.

Также в скором времени должна состояться встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и лидера Турции по вопросу принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

Основное требование Турции, которое не раз озвучивалось представителями страны, выдать 73 члена Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" и Отрядам народной самообороны, которые, по мнению Анкары, укрываются в Швеции и Финляндии. Власти Турции обвиняют этих людей в террористической и подрывной деятельности против страны. Только после выполнения этих требований Анкара готова дать свое согласие.

Напомним, 21 октября 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс принятия в альянс Швеции и Финляндии идет рекордно быстрыми темпами, однако две страны упрямо мешают скандинавам влиться в Североатлантическую семью. Он обозначил Турцию и Венгрию, как главных противников вступления новых стран в НАТО.