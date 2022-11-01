Шойгу заявил, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины Фото: REUTERS

Вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины ударами по критической инфраструктуре страны, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. Принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», – сказал глава Минобороны на селекторном совещании.

Как отметил Шойгу, киевские власти по-прежнему осуществляют террористические акции, уничтожая мирное население и разрушая объекты социальной инфраструктуры. Он напомнил, что ВСУ не прекращают обстрелы Запорожской атомной электростанции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи.

Как писал сайт KP.RU, 10 октября 2022 российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре. Ракеты летели по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу.