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НовостиПолитика1 ноября 2022 10:54

Шойгу заявил, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины

ВС России принимают исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан, отметил генерал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шойгу заявил, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины

Шойгу заявил, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины ударами по критической инфраструктуре страны, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. Принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», – сказал глава Минобороны на селекторном совещании.

Как отметил Шойгу, киевские власти по-прежнему осуществляют террористические акции, уничтожая мирное население и разрушая объекты социальной инфраструктуры. Он напомнил, что ВСУ не прекращают обстрелы Запорожской атомной электростанции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи.

Как писал сайт KP.RU, 10 октября 2022 российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре. Ракеты летели по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу.