Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку в ближайшие дни Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести с российским лидером Владимиром Путиным телефонные переговоры по зерновой сделке в ближайшие дни, сообщил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Наш президент намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни. Он непосредственно занимается этим вопросом. Мы верим в возобновление сделки, это пойдет на пользу всем», – сказал дипломат журналистам.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистами, что у президента России на сегодня запланирован международный телефонный разговор.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.