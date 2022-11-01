Мария Захарова привела доказательства, что США манипулируют руководством ООН

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США манипулируют ООН в вопросах обеспечения мировой продовольственной безопасности, заявила на Радио “Комсомольская правда” официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее американский Госдеп, британский МИД и связанные с ними структуры начали кричать о том, что мировая продовольственная ситуация якобы находится в опасности. В частности, руководство этих стран утверждало, что эта проблема в регионе Черного моря возникла на фоне конфликта на Украине. Но в действительности, это была не забота о голодающих, а крупная пиар-компания с целью зарабатывания огромных денег.

“Якобы ситуация в регионе Черного моря в контексте ситуации на Украине, вокруг Украины, делает невозможным доставку того самого продовольствия, которое теперь необходимо нуждающимся странам. Голодающим странам, тем странам, которые просто ждут пшеницы и всего остального, а без нее и без этого всего они умрут. Так это все представлялось. Была классическая пиар-компания мирового масштаба, за которой стояли те, кто на этом зарабатывал колоссальные деньги”, - подчеркнула Захарова.

Также дипломат добавила, что, в частности, для ООН "зерновую сделку" преподносили как гуманитарную операцию, но в реальности она оказалась чисто коммерческой - львиная доля украинского продовольствия в итоге отправилась в развитые страны, некоторая часть - в развивающиеся, но беднейшим не поставили ничего. При этом прибыль получили крупнейшие продовольственные холдинги.

Напомним, ранее Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Минобороны РФ, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были задействованы в обеспечении безопасности “зернового коридора”.