Мария Захарова: Западную элиту сейчас тасуют как колоду крапленых карт

Приводим текстовую версию беседы Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала гостем Радио «Комсомольская правда». Приводим текстовую версию беседы.

ЧЬЕ ДЕЛО СДЕЛАНО?

- Мария, первый вопрос о сообщении, которое якобы экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила Энтони Блинкену, главе Госдепа США, через минуту после того, как была совершена была диверсия на «Северном потоке». И сообщение это в переводе на русский означало буквально следующее: «Дело сделано». Неужели действительно так пошло прокололись англосаксы? Насколько в МИДе уверены, что за этой диверсией стояли именно они?

- По поводу так называемых смс. Уже примерно три дня британская пресса потрясена информацией, что у Лиз Трасс в тот момент, когда она была премьер-министром, взломали телефон. Сразу же дали, что это, конечно, российские хакеры. То есть, мимо британской аудитории должно было пройти - что же именно было в этих самых материалах из телефона Лиз Трасс. Удивительная история, да? Нет, минуточку, подождите. Давайте разбираться, что же там такого.

А дальше началось интересное. За последние сутки начали циркулировать в интернет-сфере информация о том, что среди вскрытой информации было как раз то самое сообщение, о котором вы говорите - «Дело сделано». Еще раз подчеркну – эти данные начали циркулировать в медиасреде. Что делаю я? Я задаю прямой вопрос Лондону - отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США непосредственно после подрыва газопровода с таким содержанием. Как вы думаете, что тут же делают западные средства массовой информации, которые у нас объявлены иноагентами? Они тут же публикуют статью о том, что Россия распространяет фейки. Нет, минуточку, мы никому ничего не приписываем. Мы ничего не распространяем. Мы официально, увидев сообщение, задаем вопрос: «Скажите, было это на самом деле или не было?» Это открытый, честный, профессиональный вопрос. «Да или нет?»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Я напомню, как ведут себя британцы. Помните, была такая Тереза Мэй премьер-министром Британии? Как только она получила непонятные данные относительно того, что какие-то люди прогуливались где-то там в районе Солсбери. «Хайли лайкли», они очень похожи на тех, кто мог бы быть причастен к тому, что совершил атаку на Британию – ни много ни мало – с применением химического боевого отравляющего вещества. Вот это как раз фейк. А наш вопрос является прямым и открытым.

- Вы ведь с Лиз Трасс непосредственно общались, да?

- Я попросила бы нас не объединять ни по какому признаку.

- Президент недавно назвал ее «девушкой немного не в себе». Вот это немножко укладывается в ту историю, которая сейчас по СМИ идет – о том, что она могла…

- Нет, здесь вопрос не в том, что она девушка или кто-то еще. Здесь вопрос в том, что те заявления, которые она делает, из разряда полоумных. Вы вспомните, как она рассказывала, применит ядерное оружие, если что. Это к тому, что она не доучилась. А на самом деле это большой вопрос и к раздутому мифу о британском образовании – вот мы видим яркого представителя, премьер министра Британии, который не знает, где какие моря находятся и которая свободно рассуждает на темы применения ядерного оружия. Но проблема-то намного шире. Это кризис западной системы, как она есть. Никто не выбирал Лиз Трасс премьер-министром. Можете себе представить? Вот мы сейчас говорим об образце, как они себя называют западной демократии. Ее никто не выбирал. То есть, за нее ни прямо, ни косвенно британцы не голосовали. То есть, если президента США еще хотя бы косвенно выбирают люди через систему выборщиков, то ее-то вообще никто не выбирал.

- Как и Риши Сунака, который пришел ей на смену.

- Эта колода крапленых карт тасуется так, как нужно политической элите. Мы привыкли к тому, что слово «элита» всегда употребляется в наивысшем каком-то значении. Но на самом деле, сейчас это не так.

Фото: Иван МАКЕЕВ

МАНИПУЛЯЦИИ С ЦИФРАМИ

- Президент подчеркнул, что Россия из зерновой сделки не вышла, а всего лишь ее приостановила. Каких именно гарантий мы ждем от Украины и есть ли подвижки с той стороны, чтобы их дать?

- Некоторое время назад все мировые СМИ с подачи, естественно, госдепартамента США, Белого дома, британского Форин-офиса начали кричать, что мировая продовольственная безопасность в опасности. Была классическая пиар-компания мирового масштаба, за которой стояли те, кто на этом зарабатывал колоссальные деньги, и на самой пиар-компании, и на этом самом продовольствии. Генеральный секретарь ООН в этой ситуации несколько месяцев назад вышел на авансцену и предложил пакетную сделку. Должен быть разблокирован проход украинского продовольствия и одновременно российские удобрения и сельхозпродукция так же смогут получить некое продвижение на мировых рынках. И так как эта инициатива исходит от генсекретаря ООН, все должны в это поверить, потому что он как бы честный брокер.

Были действительно заключены соответствующие соглашения. Только потом начали выясняться очень интересные факты. Во-первых, работала только первая часть сделки, которая обеспечивала продвижение украинского продовольствия на эти самые мировые рынки. Во-вторых, никакие беднейшие, нуждающиеся и голодающие страны его не стали получать. Это все начало приходить на так называемую западную базу. То есть, в частные западные конторы, компании, которые на этом зарабатывали колоссальные деньги.

Но против цифр-то ничего не сделаешь! Хотя и с цифрами происходят манипуляции.

Вот позвольте, я процитирую вам представителя госдепартамента США господина Прайса. Он заявил на брифинге 31 октября буквально следующее: «По состоянию на вчерашний день в рамках инициативы было перевезено более 9,5 миллионов тонн зерна и других продуктов питания из украинских портов, в общей сложности около четырех сотен рейсов. Подавляющее большинство пшеницы, экспортируемой в рамках этой инициативы – 66% или две трети – была отправлена в развивающиеся страны. Причем, 19% из этих 9,5 миллионов тонн были отправлены в наименее развитые страны мира».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как интересно! Это же прямо слезы наворачиваются на глазах, какими бессребрениками, чистыми и искренними людьми являются сотрудники госдепартамента США. Знаете, как – есть не могу, только дай других накормить. Вот посмотрите, как ловко на наших глазах подменяются понятия. 9,5 миллионов зерновых и других продуктов питания – кукурузы, семена подсолнечника, соевые бобы, рапс, подсолнечное масло. На одну лишь пшеницу все это подменяется, что и дает процентные выдержки, совпадающие с удобной картинкой ооновских структур. Вот только по ооновским данным фигурирует немного другая цифра объема экспорта пшеницы из Украины в рамках реализации зерновой сделки. Это 2,3 миллиона тонн. Или 30% от всех поставок, а не 9,5 миллионов, как об этом говорил Прайс. Прекрасно, правда? А про распределение остальных семи миллионов тонн продовольствия Прайс вообще ничего не хочет сказать.

А надо было бы. Вот в том же ооновском докладе объемы поставок кукурузы по зерновой сделке составляют 3,3 миллиона тонн. 68% из них экспортируется именно в развитые страны. Не в развивающиеся, а в развитые. 68%. И только остальное, то есть, треть только – в развивающиеся. А в беднейшие знаете сколько? Ноль.

Понимаете, и так каждый день. А вторая часть, она еще более страшная. Это то, что произошло рано утром 29 октября, когда под прикрытием гуманитарной операции, вооруженные силы Украины, которым руководили именно британские специалисты, они пытались нанести удар по нашим кораблям, которые обеспечивали эту самую продовольственную сделку. Когда спрашивают – а от кого вы хотите гарантий? Да от всех, кто подписался под этой сделке. И в первую очередь от Организации Объединенных Наций, которая выполняла функции посредника и гаранта, и предлагала сама эти схемы. И нужно сделать так, чтобы все те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации, а это уже не провокация – это террористический акт – больше не пройдут.