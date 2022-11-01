Мария Захарова: Выборы в США делают весь мир заложниками внутренних проблем Белого дома

Мария Захарова считает, что весь мир оказался в заложниках политических проблем США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в эфире Радио "Комсомольская правда", что, по ее мнению, весь мир "оказался в заложниках внутренних проблем Белого дома". Как отметила российский дипломат, из-за предстоящих выборов в Конгресс США политическая ситуация во всем мире оказалась в состоянии крайней нестабильности.

"[Глава МИД РФ] Сергей.Лавров отмечал, что, к сожалению, вот этот самый электоральный цикл, который наступает у них через два года, то президентские выборы, то в конгресс, он ставит весь мир, все международные отношения, практически в положение заложника внутриамериканских проблем. То есть, вот этих мелких шалостей, помните, как Уотергейт, как платье Моники Левински и все остальное – этого уже недостаточно для Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы заниматься внутренними разборками. Этих факторов уже перестало хватать", - пояснила Захарова в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".

Представитель МИД России также заявила о серьезной деградации американской избирательной системы. "У нас нет и не должно быть никаких ожиданий от внутренних электоральных процессов в других странах. Это их, в первую очередь, история. Это история деградации американской электоральной системы, да в общем-то и политической системы тоже. Потому что она непосредственно основывается на выборах. Вот то, как они проводят выборы, ни в каком кино уже, по-моему, такое снять невозможно. Потому что это намного более захватывающая и отвратительная картина. Ну, я думаю, что выборы 2020 года войдут обязательно в учебники и самих Соединенных Штатов, да и мировые тоже, как одни из самых грязных, нечестных", - подчеркнула она.

Выборы в Палату представителей Конгресса США пройдут 8 ноября 2022 года. Они включают в себя выборы представителей от всех 435 округов Конгресса в каждом из 50 штатов США.