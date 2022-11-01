Мария Захарова описала проблемы Европы цитатой из “Евгения Онегина”

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя проблемы стран Европы с нехваткой энергоносителей, привела цитату из Евгения Онегина”. Дипломат иронично отметила, что с приходом зимы европейцам приходится думать, как согреться.

“Да будет нам в помощь «Евгений Онегин». «Зима. Европа, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Там и лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». Простите меня за то, что я несколько видоизменила эти строки, но, понимаете, холодает в Европе. А когда холодно, видимо, мозговая деятельность активизируется, думаешь, как согреться, что для этого нужно…”, - сказала Захарова на Радио “Комсомольская правда”.

Также дипломат сыронизировала, что летом, когда было тепло, европейцы расслабились. Сейчас же, с приходом холодов, “кровь прилила к мозгу” , они задумались, как с ними поступают союзники.

“И начались потуги. И все ищут ответ на этот вопрос. Хотя ответ на поверхности. Центры мировые стали для Вашингтона и Лондона большими конкурентами. И мы об этом говорили много лет. Мы говорили о том, что евро стал конкурентом доллару. Причем, реальным конкурентом”, - добавила представитель российского МИДа.

Ранее президент Сербии Вучич выразил мнение, что Европа может замерзнуть в случае отключения от российского газа. Политик выступил с мрачным прогнозом будущего Европы в случае "газовой войны" с Россией.