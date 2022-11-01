Мария Захарова ответила на вопрос о возобновлении переговоров между Россией и Украиной

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной в настоящее время самое главное - не только возобновление переговорного процесса, но и то, каким будет содержание диалога между странами. В первую очередь, следует говорить о логике, здравом смысле и базовых ценностях человечества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Радио “Комсомольская правда”.

“Сейчас нужно говорить о том, что есть на земле, в первую очередь, о логике, о здравом смысле, о тех базовых ценностях человечества, которыми мы все руководствуемся… И то, что происходит, имеет колоссальное значение для не только вот просто таким сухим словом или, может быть, не сухим – исторический контекст. Это важнейший этап ключевой, наверное, этап развития человечества не в эту только эпоху, не на стыке двух веков, не в продолжение истории ХХ века, а в принципе. Потому что, если мы, мне кажется, не восстали бы против того, что нам навязывали античеловечного, то я не знаю, я не уверена, что можно было бы в принципе говорить о сохранении этих высоких цивилизационных идеалов, которыми так гордится человечество, говоря о своей колыбели, о своих достижениях и так далее. Это сейчас самое главное…”, - отметила дипломат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.