Бирюков: на востоке Москвы завершается первый этап благоустройства спорткомплекса «Авангард»

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства г. Москвы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении первого этапа благоустройства спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы. Масштабные работы позволят превратить его в центр притяжения для жителей района и молодежи.
«По проекту отремонтировали административное здание, продолжаем работы в гостинице, - отметил заммэра. - В порядок привели футбольный стадион, сохранив его исторический облик».
По его словам, здесь также реконструировали трибуны. А поле теперь - с подогревом, то есть спортсмены смогут тренироваться на нем круглый год.
КОНКРЕТНО
В спорткомплексе:
- полностью обновили системы водо- и газоснабжения, водостока, канализации и связи;
- воздушные провода спрятали под землю в кабельный коллектор;
- для теплоснабжения сооружений построили газовую котельную, в которой уже началась пусконаладка;
- восстановили главный вход с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов с двумя утраченными в 1990-е годы мозаиками, изображающими молодых спортсменов, а также привели в порядок фасады и декоративные решетки;
- в центре площади перед входом поставили красно-белую стелу с надписью «Стадион Авангард»;
- сделали «сухой» фонтан с подсветкой;
- обустроили две детские площадки и шесть спортивных, скейт-парк, памп-трек, фитнес-зону для пожилых людей с тренажерами, столиками для игры в шахматы, площадкой для петанка и местами отдыха;
- проложили удобные дорожки;
- поставили скамейки;
- разместили 170 фонарей и уличных торшеров;
- высадили 45,5 тысячи квадратных метров газона, в скором времени к нему добавятся более 500 деревьев и почти 8 тысяч кустарников.
На втором этапе благоустройства появятся пять спортивных многофункциональных павильонов, два кафе, пункт проката и каток площадью 3,3 тысячи квадратных метров.