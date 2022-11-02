Бирюков: на востоке Москвы завершается первый этап благоустройства спорткомплекса «Авангард»

Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства г. Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении первого этапа благоустройства спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы. Масштабные работы позволят превратить его в центр притяжения для жителей района и молодежи.

«По проекту отремонтировали административное здание, продолжаем работы в гостинице, - отметил заммэра. - В порядок привели футбольный стадион, сохранив его исторический облик».

По его словам, здесь также реконструировали трибуны. А поле теперь - с подогревом, то есть спортсмены смогут тренироваться на нем круглый год.

КОНКРЕТНО

В спорткомплексе:

- полностью обновили системы водо- и газоснабжения, водостока, канализации и связи;

- воздушные провода спрятали под землю в кабельный коллектор;

- для теплоснабжения сооружений построили газовую котельную, в которой уже началась пусконаладка;

- восстановили главный вход с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов с двумя утраченными в 1990-е годы мозаиками, изображающими молодых спортсменов, а также привели в порядок фасады и декоративные решетки;

- в центре площади перед входом поставили красно-белую стелу с надписью «Стадион Авангард»;

- сделали «сухой» фонтан с подсветкой;

- обустроили две детские площадки и шесть спортивных, скейт-парк, памп-трек, фитнес-зону для пожилых людей с тренажерами, столиками для игры в шахматы, площадкой для петанка и местами отдыха;

- проложили удобные дорожки;

- поставили скамейки;

- разместили 170 фонарей и уличных торшеров;

- высадили 45,5 тысячи квадратных метров газона, в скором времени к нему добавятся более 500 деревьев и почти 8 тысяч кустарников.

На втором этапе благоустройства появятся пять спортивных многофункциональных павильонов, два кафе, пункт проката и каток площадью 3,3 тысячи квадратных метров.