Врач Вяткина раскрыла причину заболевания дочери экс-"ранетки" Жени Огурцовой Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывшая участница группы "Ранетки" Женя Огурцова накануне опубликовала снимок дочери Евы и раскрыла, что малышка страдает ахондроплазией. Это генетическое заболевание, которое обычно называют низкорослостью или карликовостью.

Как пояснила кандидат биологических наук Светлана Вяткина, чаще всего рост взрослого человека с таким диагнозом не превышает 120-130 сантиметров. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Дети с ахондроплазией отстают в двигательном развитии, но интеллект не страдает. Это редкое наследственное заболевание - один случай на сто тысяч человек, - уточнила эксперт.

Врач также добавила, что ахондроплазия возникает из-за мутации в гене, который отвечает за окостенение и рост хрящевой ткани. Из-за этого и происходит нарушение роста в длину, а кости приобретают аномальную форму.

- В 80% случаев заболевание возникает в результате спонтанной поломки гена. То есть, заболевание возникает в роду впервые. В 20% случаев ахондроплазия передается по наследству, - уточнила эксперт.