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НовостиПолитика2 ноября 2022 3:15

Немцы назвали Зеленского «маленьким Наполеоном»

Украинского президента раскритиковали за стремление к победе вместо мирных переговоров
Мария ПАВЛОВА
В Германии назвали Зеленского "маленьким Наполеоном" за нежелание идти на компромисс.

В Германии назвали Зеленского "маленьким Наполеоном" за нежелание идти на компромисс.

Фото: REUTERS

В Германии раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за несогласие пойти на компромисс и стремление добиться победы на поле боя. Об этом написал в статье для издания Junge Welt журналист Райнхард Лаутербах, отметив, что Запад потворствует Зеленскому в его игре.

Лаутербах навал украинского президента «маленьким Наполеоном» и объяснил, почему тот отказывается от мирных переговоров.

«Мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», - написал журналист.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех Украины на переговорах с Россией зависит от силы Киева на поле боя и отметил, что альянс намерен продолжать оказывать военную помощь Украине.

Также сообщалось, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель пожелал решения конфликта на Украине «на поле боя».