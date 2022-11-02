Немцы назвали Зеленского «маленьким Наполеоном»

В Германии назвали Зеленского "маленьким Наполеоном" за нежелание идти на компромисс. Фото: REUTERS

В Германии раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за несогласие пойти на компромисс и стремление добиться победы на поле боя. Об этом написал в статье для издания Junge Welt журналист Райнхард Лаутербах, отметив, что Запад потворствует Зеленскому в его игре.

Лаутербах навал украинского президента «маленьким Наполеоном» и объяснил, почему тот отказывается от мирных переговоров.

«Мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», - написал журналист.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех Украины на переговорах с Россией зависит от силы Киева на поле боя и отметил, что альянс намерен продолжать оказывать военную помощь Украине.

Также сообщалось, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель пожелал решения конфликта на Украине «на поле боя».