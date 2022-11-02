Оппозиция обвинила Шольца в расколе ЕС из-за "покорного отношения" к Китаю Фото: REUTERS

Эксперт по вопросам прав человека фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Михаэль Бранд выразил недовольство "покорным отношением" канцлера Германии Олафа Шольца к Китаю. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel. Политик считает, что лидер ФРГ своими действиями раскалывает Евросоюз.

"Олаф Шольц раскалывает ЕС, заискивая перед коммунистами в Китае. Мы испытали это непосредственно на переговорах на Тайване, речь идет о позиции Германии", - заявил Бранд.

Он подчеркнул, что Шольц допускает те же ошибки в отношении к лидеру КНР Си Цзиньпину, которые некогда совершал относительно президента России Владимира Путина.

"Ввиду поистине исторического поворотного момента делать себя еще более зависимым от крупнейшей в мире диктатуры стратегически фатально", - указал Бранд.

По его мнению, такое "покорное отношение" противоречит позиции стан ЕС, США и других партнерами на Западе, куда идет 90% экспорта, выставляя Германию как страну, стремящуюся исключительно к собственной выгоде, а не к тесному сотрудничеству. Таким образом, считает Брант, ФРГ теряет не только стратегических партнеров, но также рынки и рабочие места.

"За Шольцем здесь очень внимательно следят. Сигналы, которые он посылал в порт Гамбурга, стратегически опасны", - резюмировал Бранд. Речь идет о решении канцлера ФРГ позволить приобрести китайской госкомпании Cosco доли в 24,9% в порту Гамбурга.

Кроме того, Бранд призвал Шольца решить "критические вопросы" в ходе его визита в КНР, "а не только за закрытыми дверями", однако эксперт подметил, что все происходит ровно наоборот.

Напомним, 30 октября 2022 года во внешнеполитическом ведомстве Китая подтвердили визит канцлера Германии Шольца в КНР 4 ноября 2022 года. Шольца будет сопровождать делегация крупных немецких компаний, а также он сделает остановки во Вьетнаме и Сингапуре перед тем, как отправиться на Бали для участия в саммите Большой двадцатки в середине ноября.