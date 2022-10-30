МИД КНР подтвердил визит Шольца в Китай 4 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Во внешнеполитическом ведомстве Китая подтвердили визит канцлера Германии Олафа Шольца в КНДР 4 ноября 2022 года. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"По приглашению премьер-министра Госсовета Ли Кэцяна канцлер ФРГ Шольц 4 ноября посетит Китай с официальным визитом", - цитирует Ван Вэньбиня сайт МИД КНР.

Шольца будет сопровождать делегация крупных немецких компаний, а также он сделает остановки во Вьетнаме и Сингапуре перед тем, как отправиться на Бали для участия в саммите Большой двадцатки в середине ноября.

Этот визит станет первой встречей Шольца с лидером Китая Си Цзиньпином с тех пор, как он стал лидером правящей коалиции в прошлом году, и сделает его первым западноевропейским лидером, посетившим Китай после пандемии коронавируса.

23 октября 2022 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва принял решение о переизбрании Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок.

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин недавно заявил о намерении укреплять отношения Китая и США.