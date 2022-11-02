Премьер Греции Мицотакис назвал снижение турпотока из России ценой за санкции

Греция потеряла российских туристов, присоединившись к санкциям ЕС Фото: REUTERS

Греция заплатила свою цену за решение присоединиться к антироссийским санкциям в виде почти нулевого турпотока из РФ. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

В прошлые годы Грецию посещали порядка 800 тысяч российских туристов, однако после принятия санкций против Москвы турпоток резко снизился. По оценке политика, большинство из них в качестве нового места отдыха выбрали Турцию.

"Мы заплатили цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и я убежден, что мы поступили правильно", - подчеркнул Мицотакис.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в июне 2022 года директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон сообщил, что Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян.

По словам дипломата, из-за дезинформации в местных средствах массовой информации о событиях на Украине поступают сообщения о фактах агрессии против граждан РФ.