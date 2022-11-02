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НовостиПолитика2 ноября 2022 7:51

ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на объекте энергетики в Крыму

Диверсант собирался подорвать опоры линии электропередачи
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сотрудники ФСБ РФ задержали украинского диверсанта и изъяли у него взрывные устройства

Сотрудники ФСБ РФ задержали украинского диверсанта и изъяли у него взрывные устройства

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили диверсию на объекте энергетической инфраструктуре в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 2 ноября 2022 года.

По данным правоохранительных структур, теракт планировался украинскими спецслужбами. Завербованный ими украинец планировал подорвать опоры линии электропередачи (ЛЭП), чтобы оставить без света свыше 5 тысяч местных жителей. Он задержан.

У подозреваемого изъяты три взрывных устройства фугасного типа и схема расположения опор ЛЭП.

Как ранее писал сайт KP.RU, сотрудники ФСБ России задержали в столичном регионе 50-летнего гражданина Украины, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки террористических актов.