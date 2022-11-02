Польша приступила к строительству временных заграждений на границе с Россией Фото: REUTERS

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале строительства временных заграждений на границе с Россией в Калининградской области. Об этом он заявил во время пресс-конференции 2 ноября 2022 года.

"Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", - сказал Блащак.

Напомним, 2 ноября 2022 года власти Польши заявили, что завершили строительство стены на границе с Беларусью. Забор высотой 5,5 метров растянулся вдоль границы на 186 километров.

А 28 октября власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России. Свое решение они обосновали нынешними "условиями боевых действий в Украине" и ростом риска миграции из России.