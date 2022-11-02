Newsweek: «Великая победа» Запада над Россией обернулась провалом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны посчитали, что одержали победу над Россией в Организации Объединенных Наций (ООН), но эта «великая победа» превратилась в большой провал самого Запада. Такое мнение высказал Брендан Коул для издания Newsweek.

Журналист указывает на состоявшиеся в марте 2022 года голосование в Генеральной ассамблее ООН, которое осуждало действия России на Украине. Он отмечает заявление заместителя директора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля, по словам которого, это голосование «могло быть "преподнесено западными дипломатами как великая победа", но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции».

Как отмечается в публикации, на Глобальном Юге распространено мнение, что Москву вынудили начать специальную военную операцию на Украине. «Есть глубокая обида на Запад за все его колониальное прошлое и все остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении России», - сказано в статье.

По словам Коула, Вашингтон и его западные союзники уже довольно давно изучают возможные пути для исключения Москвы из «Большой двадцатки», но сделать это фактически невозможно, поскольку принимающая сторона предстоящего саммита - Индонезия – а также Бразилия, Индия, ЮАР и Китай не хотят этого.

«Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», - заявляет журналист.