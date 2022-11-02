Ксении Собчак вынесли предупреждение за нелегальную рекламу алкоголя

Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала фигурантом административного дела о незаконной рекламе алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ столичного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Как следует из материалов дела, в одном из Youtube-каналов появился ролик, в котором рекламируется игристое вино, распространенный Ксенией Собчак. Так как реклама спиртного в интернете запрещена, нарушителю назначено наказание в виде предупреждения.

В случае несогласия с вердиктом Ксения Собчак вправе обжаловать постановления с течение 10 суток.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис подтвердил, что Ксения Собчак находится в Литве. По его словам, журналистка имела право въехать в Литву, поскольку имеет израильский паспорт.

Напомним, Ксения Собчак отреагировала на арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Она высказалась впервые после обысков в ее загородном доме и отъезда из России в Литву. Журналистка, в частности, выразила надежду, что правоохранительные органы "во всем быстро разберутся".