Российские артиллеристы уничтожили польских наемников в Харьковской области

Польские наемники попытались пойти в наступление под Харьковом, но были уничтожены Фото: REUTERS

Российский артиллерийский взвод уничтожил крупный отряд польских наемников в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира взвода с позывным "Лена".

"Дней пять назад был прорыв, поляки наступали, - уточнил военный. - В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушел оттуда".

По словам артиллериста, отступающие силы противника бросили свою технику, чтобы спастись под обстрелом. Однако большинству наемников уйти не удалось, добавил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

Напомним, взятый в плен майор украинского спецназа Руслан Груздь заявил, что иностранных наемников на Украине стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения небольшими группами.