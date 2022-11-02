Шойгу заявил о готовности Украины разместить на своей территории ядерное оружие НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина пытается создать «грязную» ядерную бомбу, а также готова разместить на своей территории ядерное оружие стран Североатлантического альянса.

«Знаем о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО», - заявил глава российского военного ведомства в среду, 2 октября, в ходе заседания совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии.

Шойгу также заявил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны нанести превентивные ядерные удары по России, отметив также, что Вашингтон и европейские страны «демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти», приведя в пример - провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (АЭС).