Шойгу заявил, что НАТО перешла к коллективной обороне у российских границ

Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

НАТО перешла от сдерживания России к коллективной обороне у российских границ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военных ведомств в среду, 2 ноября 2022 года.

"Альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ", - подчеркнул Шойгу.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Североатлантический альянс принял новую стратегическую концепцию военного блока, в котором Москва названа главной угрозой.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин считает, что возможное прямое столкновение войск России и НАТО может привести к масштабному глобальному военному конфликту.

Такое мнение российский лидер высказал в ходе своей пресс-конференции в Астане, комментируя возможный ввод войск Североатлантического альянса на Украине и их потенциальное участие в боевых действиях на стороне ВСУ.