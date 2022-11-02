Наталья Вовк заочно арестована по делу об убийстве Дарьи Дугиной

Наталья Вовк. Фото: соцсети

Украинка Наталья Вовк заочно арестована по обвинению в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Соответствующее решение принято Басманным судом Москвы в среду, 2 ноября 2022 года.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва заложенного в машину взрывного устройства. После взрыва машина выехала на обочину и сгорела. По оценкам экспертов, 29-летняя Дугина погибла мгновенно.

Как писал сайт KP.RU, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. В ведомстве имеются доказательства, что преступление осуществила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего уехала в Эстонию.

Разведка США уверена, что в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной явно просматривается украинский след. В спецслужбе заявили, что убийство было инициировано на самом высоком уровне Незалежной.