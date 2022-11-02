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НовостиПолитика2 ноября 2022 10:20

Песков призвал стороны конфликта на Корейском полуострове избегать роста напряженности

КНДР и Южная Корея обменялись запуском ракет
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове с запуском баллистических ракет со стороны КНДР и ответом на это Южной Кореи, которая также выпустила три ракеты класса "воздух-земля".

Официальный представитель Кремля призвал стороны конфликта избегать шагов, которые будут провоцировать рост напряженности.

"Ситуация и так весьма напряженная на полуострове, и мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы дальнейший рост спровоцировать", - подчеркнул Песков.

Как писал сайт KP.RU, Военно-воздушные силы Южной Кореи запустили три ракеты класса "воздух-земля" в Японском море к северу от разграничительной линии с КНДР. Как сообщает Объединенный комитет начальников штабов государства, такая мера стала ответом на аналогичные действия Северной Кореи.