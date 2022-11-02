Власти Ирана намерены закупать газ в России и продавать собственное топливо в соседние страны Фото: REUTERS

Ирана намерен закупать газ у России и поставлять собственные энергоносители, добытые в стране, в соседние страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари агентству ISNA. По его словам, это поможет укрепить сотрудничество с Россией.

"Сценарий торговли газом Ирана с Россией заключается в том, чтобы покупать газ у этой страны, а затем экспортировать наш собственный газ в соседние государства", - пояснил Сафари, в ответ на вопрос о превращении Ирана в газовый хаб.

По его словам, если Иран не будет обменивать российский газ, то РФ переключится на сотрудничество с другими странами. Министр подчеркнул, что сейчас самое время воспользоваться такой возможностью, пока происходит сделка по созданию газового хаба в Турции.

"Соглашение о своповых поставках российского газа находится на стадии доработки. Единственная проблема, из-за которой произошла отсрочка, заключалась в стране-посреднике, через которую российский газ должен поступать в Иран", - добавил замминистра.

По словам Сафари, в ближайшее время "Иран и Россия создадут совместное предприятие для строительства газопровода в государства Персидского залива и Аравийского моря".

Напомним, 1 ноября 2022 года вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшее время РФ и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС.