Россия и Иран договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Новак рассказал о договоренности по созданию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. Фото: REUTERS

В ближайшее время Россия и Иран подпишут соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Такое соглашение достигнуто между двумя странами, сообщил во вторник 1 ноября вице-премьер РФ Александр Новак во время пресс-конференции по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Новака, Россия и Иран договорились снимать существующие на пути развития торговли между двумя странами барьеров. Также речь идет о снижении барьеров на границах третьих стран, уточнил вице-премьер.

«Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», - цитирует Александра Новака РИА Новости.

Напомним, в октябре 2022 года управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади сообщил, что Иран поставит в Россию 40 газовых турбин.

Ранее Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан достигли принципиальных договоренностей в Москве о перспективах сотрудничества и развития туризма в регионе.

Тем временем эксперты FP выразили мнение, что Саудовская Аравия и Иран хотят «поставить США синяк под глазом», поддерживая Россию. Эти две ближневосточные державы оказывают помощь Москве для ослабления интересов Запада, пишет издание.

Как живет Иран, с 1979 года обложенный ограничениями, которые очень похожи на те, что вводятся сейчас против России, читайте здесь на KP.RU.