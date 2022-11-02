Nord Stream заявила о разрушениях трубы на месте диверсии на "Северных потоках"

Компания Nord Stream AG завершил первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северного потока» в исключительной экономической зоне Швеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Nord Stream AG завершил первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северного потока» в исключительной экономической зоне Швеции. Об этом сказано в опубликованном в среду, 2 ноября, заявлении компании, где сообщается, что на морском дне найдены кратеры техногенного характера, а участок трубы полностью разрушен.

«По состоянию на 2 ноября 2022 года компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции», - сказано в заявлении компании.

Как уточняется, по результатам предварительного осмотра места повреждения на морском дне были обнаружены кратеры техногенного характера, глубина которых составляет от трех до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга. «Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров», - уточняют в компании.

На данный момент эксперты продолжают анализировать полученные в результате обследования данные.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма.