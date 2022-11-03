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НовостиПолитика2 ноября 2022 23:09

Полянский заявил, что Запад боится расследования военно-биологической деятельности на Украине

Зампостпреда РФ при ООН прокомментировал отказ Совбеза принять российскую резолюцию по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США на Украине
Мария ПАВЛОВА
Полянский заявил, что Запад испугался возможности создания комиссии Совбеза ООН по расследованию

Полянский заявил, что Запад испугался возможности создания комиссии Совбеза ООН по расследованию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны боятся создания комиссии по расследованию военно-биологической деятельности США и Киева на украинской территории, состоящей из всех стран-членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что западные страны «фактически саботировали» процесс переговоров по проекту резолюции.

«Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование, как это предусмотрено КБТО», - сказал Полянский, подчеркнув, что Запад боится включения в комиссию представителей всех стран-членов Совбеза.

Напомним, Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности США на Украине. Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15.

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