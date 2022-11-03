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НовостиПолитика2 ноября 2022 21:25

Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности США на Украине

Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15
Мария ПАВЛОВА
ООН не приняла проект резолюции России о создании комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

ООН не приняла проект резолюции России о создании комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совет безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о создании комиссии и проведения расследований военно-биологической деятельности на Украине. Об этом в среду 2 ноября сообщает РИА Новости.

За российскую резолюцию проголосовали Россия и Китай. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция проголосовали против. Остальные участники голосования воздержались. Таким образом документ не смог набрать необходимых девяти голосов из 15, чтобы быть принятым.

Ранее Россия подала в СБ ООН жалобу на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия.

Напомним, Минобороны России сообщило, что биолаборатории США изучали возможность переноса вирусов мигрирующими в Россию птицами. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились также эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Позднее американцы признались в своих биолабораториях на Украине. Также делегация США в Женеве признала биологические опыты над жителями Украины.