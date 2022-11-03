Илон Маск хочет уволить половину сотрудников «Твиттера», чтобы сократить расходы

Маск хочет уволить половину работников "Твиттера". Фото: REUTERS

Около половины сотрудников компании Twitter, которую недавно приобрел американский миллиардер Илон Маск, будет уволена. Об этом в четверг 3 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что уволены будут около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работающих в компании сотрудников, а тем, кто останется, запретят работать удаленно. Предполагается, что Илон Маск таким образом хочет сократить расходы.

Напомним, информация о том, что Илон Маск купил Twitter за $44 млрд, появилась весной 2022 года.

Позже миллиардер заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter. Бизнесмен объяснил, что сначала намерен дождаться результатов проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого компания Twitter попыталась через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее.

В октябре Илон Маск объявил о завершении сделки по покупке социальной сети Twitter и пришел в офис компании с раковиной в руках. Видео этого эпизода он опубликовал на своей странице. На видео улыбающийся Маск проносит сантехническую деталь по вестибюлю компании.

Маск обещает, что Твиттер может стать площадкой с широким функционалом - через нее можно будет заключать сделки, оплачивать доставку продуктов и вызывать такси.