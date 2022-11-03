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НовостиВ мире3 ноября 2022 1:13

Илон Маск хочет уволить половину сотрудников «Твиттера», чтобы сократить расходы

Bloomberg сообщает, что под сокращение попадут около 3,7 тысячи человек
Мария ПАВЛОВА
Маск хочет уволить половину работников "Твиттера".

Маск хочет уволить половину работников "Твиттера".

Фото: REUTERS

Около половины сотрудников компании Twitter, которую недавно приобрел американский миллиардер Илон Маск, будет уволена. Об этом в четверг 3 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что уволены будут около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работающих в компании сотрудников, а тем, кто останется, запретят работать удаленно. Предполагается, что Илон Маск таким образом хочет сократить расходы.

Напомним, информация о том, что Илон Маск купил Twitter за $44 млрд, появилась весной 2022 года.

Позже миллиардер заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter. Бизнесмен объяснил, что сначала намерен дождаться результатов проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого компания Twitter попыталась через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее.

В октябре Илон Маск объявил о завершении сделки по покупке социальной сети Twitter и пришел в офис компании с раковиной в руках. Видео этого эпизода он опубликовал на своей странице. На видео улыбающийся Маск проносит сантехническую деталь по вестибюлю компании.

Маск обещает, что Твиттер может стать площадкой с широким функционалом - через нее можно будет заключать сделки, оплачивать доставку продуктов и вызывать такси.