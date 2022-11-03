Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

Депутат внес предложение об увеличении срока службы в российской армии до двух лет. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Госдуме предложили увеличить время срочной службы в армии до двух лет. Такое предложение внес во вторник 2 ноября депутат от Крымского региона Михаил Шеремет. Депутат мотивировал свое предложение тем, что в течение года невозможно провести качественную подготовку военнослужащего.

«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», - цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о том, чтобы учитывать срочную службу в армии учтут как индивидуальное достижение при поступлении в вузы и колледжи.

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