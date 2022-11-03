Отправка американских военных на Украину угрожает прямым конфликтом НАТО и России

Переброска американских военных на Украину грозит прямым столкновением РФ и НАТО Фото: REUTERS

В случае переброски американских военных на Украину возникает серьезная угроза прямого столкновения России и НАТО. Об этом пишет обозреватель Джек Бакби в публикации для издания 19FortyFive.

По его словам, даже если военнослужащие из Соединенных Штатов не будут принимать участия в боевых действиях, существует риск ранения или смерти в результате российского удара.

"Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией", - заключил Бакби.

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что решение президента США Джо Байдена не отправлять войска на Украину не изменилось.

Так Кирби прокомментировал сюжет одного из американских телеканалов, в котором командир американской 101-й воздушно-десантной дивизии допустил возможность пересечения румынско-украинской границы и захода украинских военнослужащих на украинскую территорию.