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НовостиПолитика3 ноября 2022 7:42

Патрушев сообщил, что спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС

Секретарь Совбеза России Патрушев утверждает, что МАГАТЭ игнорируют обстрелы со стороны Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Патрушев сообщил, что спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС

Патрушев сообщил, что спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил на встрече секретарей совбезов стран СНГ о предотвращении спецслужбами РФ теракта на Запорожской АЭС.

"Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал он.

По словам Патрушева, что "украинские войска" ведут обстрелы по Запорожской АЭС. Это может привести к глобальной катастрофе, считает секретарь. Он подчеркивает, что присутствие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не исключает рисков повреждения станции и выбросов в атмосферу.

Секретаря СБ РФ считает, что представители МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС, но не заявляют публично о действиях армии Украины. По его словам, "СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию".

Напомним, 31 октября 2022 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы МАГАТЭ начали и вскоре закончат работы по проверке на двух объектах на Украине по просьбе украинских властей. Результаты представят на неделе.