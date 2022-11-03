Патрушев сообщил, что спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил на встрече секретарей совбезов стран СНГ о предотвращении спецслужбами РФ теракта на Запорожской АЭС.

"Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал он.

По словам Патрушева, что "украинские войска" ведут обстрелы по Запорожской АЭС. Это может привести к глобальной катастрофе, считает секретарь. Он подчеркивает, что присутствие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не исключает рисков повреждения станции и выбросов в атмосферу.

Секретаря СБ РФ считает, что представители МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС, но не заявляют публично о действиях армии Украины. По его словам, "СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию".

Напомним, 31 октября 2022 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы МАГАТЭ начали и вскоре закончат работы по проверке на двух объектах на Украине по просьбе украинских властей. Результаты представят на неделе.