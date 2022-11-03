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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:30

В Череповце построят «Город будущего»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о старте нового проекта комплексной застройки Зашекснинского района Череповца с расчетом на проживание 100 тысяч человек

На торжественном приеме в честь Дня города он сказал, что открытый в августе мост через реку Шексну позволяет приступить к интенсивному развитию зашекснинской части города.

«Окончание строительства дало старт развитию Зашекснинского района Череповца. Сегодня я предлагаю запустить проект строительства нового города в южной части Зашекснинского района и назвать его «Город будущего».

Комплексная застройка потребует увеличения мощностей энергетической и коммунальной инфраструктуры, поэтому сначала будет реконструирована «Южная» котельная, магистральные сети отопления, водоснабжения и канализации. Кроме того, в Зашекснинском районе построят поликлинику, новую школу на 1500 учеников, новый детский сад дополнительно к двум недавно открытым.

Еще одна задача – построить в Череповце высокотехнологичный комплекс по переработке бытовых отходов, поскольку существующий полигон уже исчерпал свои возможности.

По словам главы региона, для реализации проекта «Город будущего» из федерального, областного и муниципального бюджетов будет выделено 13,1 миллиарда рублей