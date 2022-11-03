Журналист Караулов рассказал об обыске в доме из-за заявления о клевете Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Журналист Андрей Караулов рассказал, что в его доме проходят обыски из-за заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "клевета". Об этом Караулов написал в своем телеграм-канале.

"В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья "клевета". Люди, вооруженные автоматами, попытались "болгаркой" вырезать ворота. "Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй", - написал он.

Караулов недоумевает, кто из прокуроров санкционировал "эту глупость". Он заявил, что не понимает оснований для обыска в доме по статье "клевета". по словам журналиста, все телефоны в его доме и даже у тещи "не отвечают". Караулов сделал предположение, что сигнал из его дачного дома блокируется.

"Видимо, дачу "накрыли" еще и "колпаком". Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?" - пишет журналист.

На момент проведения обысков, Караулов находится за границей на лечении, но собирается вернуться в Россию и во всем разобраться.

"Когда врачи определят, что они будут делать со мной или не будут, вернусь в Россию и буду расставлять все точки над "и". Я не боюсь, никаких преступлений я не совершал", - заявил журналист.

Напомним, 28 октября, следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки и телеведущей Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя “Ростеха “Сергея Чемезова.