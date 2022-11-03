Лавров потребовал от ООН исполнить обещания и разблокировать экспорт российских удобрений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что было возобновлено выполнение украинской части зерновой сделки, однако результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет, отметив при этом, что объемы со стороны России выше.

«Не видим какого-либо результата второй части пакета, предложенного генсеком ООН. Который предполагает снятия препятствия на пути экспорта российских удобрений. Надеюсь, что те страны, которые сохраняют препоны на пути экспорта, осознают ответственность как поддержавших сделку, состоявшую из двух частей», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, призвав предпринять «серьезнейшие меры», а также подчеркнув, что «объемы с российской стороны выше, чем украинские товары».

Напомним, днем ранее, 2 ноября, Министерстве обороны РФ заявило, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Украины о неиспользовании «зернового коридора» для ведения боевых действий против России.