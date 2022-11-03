Иностранцы не хотят финансировать военных Украины

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Иностранные граждане значительно сократили оказание финансовой помощи вооруженным силам Украины, об этом сообщает польское издание Onet.pl.

“В начале специальной военной операции Национальный банк Украины (НБУ) открыл счет, на который люди со всего мира могли перевести средства для поддержки вооруженных сил. Однако энтузиазм в скором времени угас и вливания уменьшились”, — говорится в статье.

Как уточняется, с 20 октября 2022 года на счет в НБУ было зачислено более 21 миллиарда гривен, из указанной суммы более 20 миллиардов отправлено в вооруженные силы Украины.

Издание со ссылкой на журнал Forbes также сообщает, что 70% от общей денежной суммы поступило в банк до 19 апреля с момента начала специальной военной операции.

Кроме того приводятся данные о процентном соотношении иностранных валют, поступивших на счет. Так, 50% суммы составили доллары США, 23% - евро, 14% - фунты, 6 % - польские злотые и 1% - швейцарские франки.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, с февраля на помощь Украине Всемирным банком было мобилизовано 13 миллиардов долларов, из которых более 11 миллиардов долларов предоставили Соединенные Штаты Америки.