Лавров заявил, что Россия не видит результатов по снятию ограничений с экспорта зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо результаты по снятию ограничений с экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки нет.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что во второй части пакета зерновой сделки «должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время, тем более, что если говорить об объемах удобрений и зерна».

«Эти объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары», - заявил он в четверг, 3 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади».

Напомним, как писал сайт KP.RU, Лавров также потребовал от ООН исполнить обещания, разблокировав экспорт российских удобрений. Глава МИД РФ также отметил, что объемы зерна со стороны России выше.