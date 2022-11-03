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НовостиПолитика3 ноября 2022 10:18

В Кремле прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь

Песков заявил, что в Кремле не ведут дискуссии о возвращении смертной казни
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь

В Кремле прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России на данный момент в Кремле не обсуждается. Такое заявление в четверг, 3 ноября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал дискуссию, которая возникла после заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, днем ранее, 2 ноября, политик своем Telegram-канале в связи с попытками диверсий на российской территории России допустил отмену моратория на смертную казнь для украинских диверсантов, отметив, что «в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости, при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ».