В Кремле прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России на данный момент в Кремле не обсуждается. Такое заявление в четверг, 3 ноября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал дискуссию, которая возникла после заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, днем ранее, 2 ноября, политик своем Telegram-канале в связи с попытками диверсий на российской территории России допустил отмену моратория на смертную казнь для украинских диверсантов, отметив, что «в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости, при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ».