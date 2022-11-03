Нефтегазовые доходы России оказались ниже запланированных на 7,5 млрд рублей в октябре 2022 года Фото: REUTERS

Минфин России сообщил о том, что доходы по нефтегазовой статье в федеральном бюджете фактически оказались меньше спрогнозированных на 7,5 млрд рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2022 года составило -7,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

На октябрь 2022 года Минфин прогнозировал доходы в размере 305,6 миллиарда рублей. В связи с нехваткой в бюджете средств от дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты откладывается, так как его сумма составляет 275,2 миллиарда рублей. Покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.

Ожидаемый объем средств от нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, с учетом динамики предыдущего месяца, составит в ноябре 2022 года 282,8 миллиардов рублей.

Несколько ранее сайт KP.RU писал, что профицит российского бюджета в январе-сентябре текущего года снизился до 54,689 млрд рублей против предварительной оценки Министерства финансов РФ в 137,443 млрд рублей за январь-август этого.