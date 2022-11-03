Врио главы ДНР сообщил о новом обмене военнослужащих

Врио глава ДНР сообщил о новом обмене военнослужащих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнослужащих, уточнив, что обмен произошел в четверг, 3 ноября, а также отметив, что с российской стороны Украине передали 107 военных, и столько же российских бойцов получили с украинской стороны.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников. Из общего количества освобожденных 65 человек – из Донецкой и Луганской Народных Республик. Скоро они смогут обнять своих близких», - сказал врио главы ДНР.

Напомним, 24 февраля текущего года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик принял решение о начале специальной военной операции на Украине, отметив, что такие меры необходимо принять ввиду обстоятельств.