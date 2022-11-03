Российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в четверг, 3 ноября, заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Луганской Народной Республике (ЛНР) две роты иностранных наемников в направлении населенного пункта Новоселовское двумя, куда пытались наступать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 3 ноября,

«В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих», - заявил официальный представитель российской военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, отметив, что все попытки атаки были отражены.

Кроме того, в Министерстве обороны заявили, что было уничтожено три танка, а также два бронеавтомобиля Humvee и две боевые бронированные машины. Как писал сайт KP.RU, в ведомстве также заявили, что российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ при отражении атаки на Купянском направлении.