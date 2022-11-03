Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 107 российских военных Фото: REUTERS

В Россию из украинского плена вернулись 107 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которым грозила смертная казнь, заявило российское Министерство обороны.

«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 3 ноября, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнослужащих. Он уточнил, что с российской стороны Киеву передали 107 военных, столько же российских бойцов вернулись с Украины.