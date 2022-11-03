Президент Сербии заявил, что все политики мира знают, кто устроил взрывы на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все политики мира знают, кто именно устроил взрывы на трубопроводе «Северный поток», однако они молчат, поскольку бояться навредить своей стране.

«Не существует политика в мире, который бы не знал, кто совершил диверсию на Балтике, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны. Но что поделать, это лицемерие повсюду», - заявил сербский лидер в четверг, 3 ноября.

Вучич также напомнил, что еще в конце октября этого года выразил опасения по поводу возможного совершения аналогичных атак на газопроводе «Турецкий поток» или его продолжении «Балканском потоке», отметив, что такой саботаж возможен на море и за пределами государства.

«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил», - добавил политик.

Напомним, накануне Nord Stream завершила первичный сбор данных на месте повреждения «Северного потока», сообщив о разрушениях трубы на месте диверсии на газопроводе.