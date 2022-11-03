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НовостиВ мире3 ноября 2022 13:56

Президент Сербии заявил, что все политики мира знают, кто устроил взрывы на "Северных потоках"

По словам Вучича, политики молчат, чтобы не навредить своей стране
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Сербии заявил, что все политики мира знают, кто устроил взрывы на "Северных потоках"

Президент Сербии заявил, что все политики мира знают, кто устроил взрывы на "Северных потоках"

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все политики мира знают, кто именно устроил взрывы на трубопроводе «Северный поток», однако они молчат, поскольку бояться навредить своей стране.

«Не существует политика в мире, который бы не знал, кто совершил диверсию на Балтике, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны. Но что поделать, это лицемерие повсюду», - заявил сербский лидер в четверг, 3 ноября.

Вучич также напомнил, что еще в конце октября этого года выразил опасения по поводу возможного совершения аналогичных атак на газопроводе «Турецкий поток» или его продолжении «Балканском потоке», отметив, что такой саботаж возможен на море и за пределами государства.

«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил», - добавил политик.

Напомним, накануне Nord Stream завершила первичный сбор данных на месте повреждения «Северного потока», сообщив о разрушениях трубы на месте диверсии на газопроводе.